Tak wrocławianie powitali Nowy Rok w Rynku [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów

Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się...