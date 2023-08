Ta kamienica we Wrocławiu od lat tonie w pluskwach. Mieszkańcy załamani i pogryzieni, znikąd pomocy!

Mieszkańcy w ciągu 5 lat zmagania się z plagą pluskiew, wysłali wiele wiadomości do ZZK, ZGN WRO-DOM oraz Gminy Wrocław z prośbą o zajęcie się sprawą, jednak - jak twierdzą - nie potraktowano ich poważnie. Według mieszkańców dezynsekcje przeprowadzano niedbale, bez uwzględnienia części wspólnych, a w mieszkaniu nr 13 pominięto spore ognisko plagi - balkon, na który zostały wyrzucone zapluskwione kołdry i meble. Najnowsza dezynsekcja odbyła się 4 lipca 2023, jednak okazała się bezcelowa, ponieważ nowy lokator mieszkania 13, mimo zakazu, wywietrzył mieszkanie.

- Opryskowi poddano całe mieszkanie łącznie z wyposażeniem oraz rzeczy znajdujące się na balkonie – zostało to skontrolowane przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Dezynsekcja mogła być nieskuteczna, ponieważ użytkownik, pomimo zakazu, wszedł do lokalu i mógł go wywietrzyć - informuje Anna Olbryt, Zarząd Zasobu Komunalnego.