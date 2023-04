Szokujące sceny na autostradzie. Porwany mężczyzna wybił szybę w aucie i błagał o pomoc

Na wysokości Góry św. Anny mężczyźni musieli zatrzymać się na MOP-ie „Wysoka”, żeby zatankować samochód. W chwili, gdy auto było tankowane, porwany 30-latek wybił niewielką, tylną szybę, uciekł z samochodu i zaczął wołać „pomocy!”.

- To było straszne! Ten biedak wołał ratunku, a oni tłukli go ile mieli sił - relacjonuje jeden ze świadków zdarzenia. - Widać było, że próbowali go na siłę uciszyć, a on krzyczał, żeby go ratować, bo oni go zabiją.