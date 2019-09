Szlabany w górze, parkujemy za darmo. System wymaga naprawy

Na parkingach park&ride wyposażonych w szlabany trwają prace serwisowe. W związku z tym szlabany są podniesione i wjeżdżać na parkingi może każdy, nie tylko posiadacze ważnego biletu.

Przeprowadzenie prac było konieczne, ponieważ system błędnie odczytywał kody QR z biletów części parkujących kierowców. Usterka jest naprawiana w ramach dwuletniej gwarancji na tych parkingach, na których są szlabany.

Ewa Mazur ze ZDiUM-u zapewnia, że po zakończeniu serwisu każde auto będzie mogło opuścić parking, a szlabany nie zostaną opuszczone ponownie bez wcześniejszego poinformowania. Naprawa ma zakończyć się w przyszłym tygodniu.

We Wrocławiu są 23 parkingi park&ride. Oferując bezpłatny parking mają one zachęcać wjeżdżających do miasta autami do przesiadki do komunikacji miejskiej. W maju 9 parkingów wyposażono w szlabany i można na nie wjechać posiadając ważny bilet. Pieniądze na system zostały wydane, ale z powodu małej liczby korzystających na parkingach „oszlabanowanych” - przy dworcu Kuźniki i dwóch na Księżu Małym - szlabany zostały wkrótce podniesione. Po trwającej obecnie naprawie tak pozostanie.