Szkolenie przewodników rowerowych w ramach stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa FILM, ZDJĘCIA

W Zawoni, w powiecie trzebnickim, odbyło się szkolenie dla przewodników rowerowych zorganizowane przez stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa. Warto tu podkreślić, że stowarzyszenie zajęło pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku w rankingu najlepszych ofert turystycznych, prezentując bogactwo ścieżek rowerowych w Dolinie Baryczy, wyprzedzając m.in. Zamek Książ oraz Twierdzę Kłodzko.

Podczas szkolenia przewodnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami oraz interesującymi miejscami historycznymi położonymi w Dolinie Baryczy, na Wzgórzach Trzebnickich oraz przy ujściu Baryczy w okolicach Wołowa. Ta wiedza o regionie jest niezwykle istotna, ponieważ przewodnicy mogą przekazywać ją podczas organizowanych wycieczek i rajdów rowerowych.

Zainteresowanie zorganizowanymi rajdami czy wycieczkami stale rośnie, szczególnie można to zauważyć po okresie pandemii. Obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania tym obszarem ze strony turystów nie tylko z Dolnego Śląska, lecz także z praktycznie całej Polski. Na Dolnym Śląsku możemy teraz pochwalić się najbardziej rozbudowaną bazą rowerową, która przyciąga zarówno turystów jednodniowych, jak i tych, którzy zdecydowali się zatrzymać na dłużej. Oczywiście turyści oprócz tras rowerowych chętnie korzystają także z różnych szlaków rowerowych oraz z atrakcji i ciekawych miejsc położonych poza ścieżkami rowerowymi.

Oferta stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa kierowana jest do wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Obecnie stowarzyszenie skupia 14 samorządów, co oznacza, że przez cały rok odbywa się wiele różnych imprez rowerowych. Stowarzyszenie stara się tworzyć wspólny kalendarz wydarzeń, dzięki czemu turyści mają szeroki wybór i mogą korzystać z różnorodnej oferty, dostosowanej do ich preferencji.