Kopalnia w Krobicy to niedoceniana dolnośląska atrakcja. Teraz dojedziesz tam pociągiem

Kopalnia św. Jana w Krobicy - krótka historia

W kopalni w Krobicy poczujesz się, jak w średniowieczu

Jak dojechać do kopalni w Krobicy?

Dzierżawcy obiektu planują wkrótce postawienie kierunkowskazów od przystanku kolejowego, by turyści łatwo docierali do podziemnej trasy.

Krobica położona jest na trasie linii kolejowej Mirsk- Świeradów -Zdrój. Od 10 grudnia kursują tu znowu pociągi. Można wysiąść w Krobicy i pójść na piechotę do kopalni. Skrótem to około 10 minut drogi.

Ile kosztuje wstęp do kopalni w Krobicy?

Kopalnia jest czynna codziennie. W okresie od maja do października codziennie od godz. 10 do godz. 18 (ostatnie wejście o godzinie 17.00). W okresie od listopada do kwietnia codziennie od 10 do 17 (ostatnie wejście o godzinie 16)

Można zwiedzać z dziećmi od 6 lat. Pamiętajcie o ciepłej odzieży i wygodnych butach. Zwiedzanie trwa około godziny.