Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku w Dobromierzu ma już pół roku. Co w planach?

Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku w Dobromierzu - co udało się zrobić?

Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku w Dobromierzu - co udało się zrobić?

Stowarzyszenie jest członkiem LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, a w 2023 roku obchodziło 15-lecie swojej działalności. Do lipca 2023 jego siedziba znajdowała się w Udaninie, a 1 lipca 2023 została ona uroczyście przeniesiona do nowo otwartego Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku w Dobromierzu. W 2023 roku stowarzyszenie zostało odznaczone Dolnośląską Gwiazdą Biznesu w kategorii "Instytucja".

- Chcieliśmy podsumować, co udało nam się zrobić w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz poinformować o planach na lata kolejne - wyjaśnił Krystian Ulbin, prezes Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu.

Ze środków unijnych kończącej się perspektywy 2016 - 2023 pozyskano ponad 16 mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których to zrealizowano ponad 140 projektów.

Centrum Turystycznym Granitowego Szlaku w Dobromierzu - plany na najbliższe lata

- Na wiosnę planujemy uruchomić wypożyczalnię rowerów elektrycznych, by ruch turystyczny skupiony wokół centrum mógł korzystać też z atrakcji innych gmin stowarzyszenia. Postacie Granitka i Glinki pomogą nam promować turystykę rodzinną. Wydaliśmy kolorowanki (Granitowy Szlak Przyrodniczy oraz Granitowy Szlak Kultury i Tradycji), w których postacie te występują. W nich pokazujemy nieznane miejsca z naszego terenu. Mamy też całą serię gadżetów z tymi dwoma postaciami - zaznacza prelegent.

- Złożyliśmy stosowny wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego i we wtorek (9 stycznia) podpisaliśmy tzw. umowę ramową razem z wicemarszałkiem Grzegorzem Macko. Na nasz obszar w kolejnych latach trafią kolejne środki - zapowiada prezes LGD.

Będzie to 2,5 mln euro na wdrażanie strategii i ponad 650 tys. euro na zarządzanie, w przeliczeniu na złotówki, do beneficjentów trafi ponad 11 mln zł i ponad 2,5 mln zł na zarządzanie strategią.

Na co zostaną te środki wydatkowane: