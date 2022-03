Strefa Czystego Transportu we Wrocławiu. Ma eliminować najbardziej trujące samochody z centrum miasta

Radni z Przedmieścia Oławskiego chcą utworzenia Strefa Czystego Transportu.

- Wyraziliśmy naszą chęć rozpoczęcia działań przez prezydenta Wrocławia w kierunku utworzenia Strefa Czystego Transportu. Zmniejszenie liczby najstarszych samochodów zdecydowanie poprawi jakość powietrza, którym oddychamy - uważa Grzegorz Ludwig, radny osiedlowy Przedmieścia Oławskiego.

Przyjęcie uchwały osiedlowej de facto nic nie zmienia, ale to jasny sygnał do urzędu miasta. Radni złożyli wniosek do prezydenta Sutryka o rozpoczęcie prac nad strefą. Czekają na odpowiedź magistratu. Utworzeniem takiej strefy i określeniem jej warunków miałyby się zająć miejskie departamenty, a jej oficjalnym wprowadzeniem rada miejska.

- Oczywiście należałoby przeprowadzić też konsultacje społeczne w tej sprawie. My proponujemy, by ta strefa obejmowała obszar ograniczony śródmiejską obwodnicą Wrocławia – tą istniejącą i fragmentem projektowanym. Można pomyśleć o jeszcze jednej strefie, z wyższymi normami – już w ścisłym Starym Mieście – proponuje G. Ludwig.