Strażnicy miejscy z Wrocławia dają czadu! Dym, race i chorągwie. Co za ruchy! [FILM]

Hot16Challenge 2020 to druga edycja hip-hopowego wyzwania, które polega na nagraniu 16 wersów i nominowaniu do zabawy kolejnych osób. Na nagranie i wrzucenie zwrotki do internetu nominowani mają 72 godziny. Wspomniane 16 wersów to tak zwana gorąca szesnastka. Cel - zbieranie pieniędzy na walkę z koronawirusem. Do akcji przyłączyła się ostatnio wrocławska Straż Miejska. Jest mrok, światła reflektorów, dym i chorągwie. No i te ruchy! Zobaczcie sami na filmie poniżej.

Jak Wam się podoba? Czekamy na komentarze! Wideo