Straż Miejska w Wałbrzychu ratowała bobra. Zwierzę utknęło na Podgórzu ZDJĘCIA

Jak informuje Straż Miejska w Wałbrzychu, informacje o zagubionym w mieście bobrze, dyżurny straży otrzymał w godzinach wieczornych. Zwierzątko znalazły dzieci, które bawiły się na podwórku. Bóbr schował się pod kartonem.

- Do interwencji zadysponowano patrol wyposażony w sprzęt do odłowu i specjalistyczną klatkę do przewozu zwierząt. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Bóbr był wystraszony i zestresowany sytuacją, ale zachowywał się spokojnie siedząc w miejscu. Jednak już przy próbie odłowienia konieczna stała się pomoc mieszkańców pobliskiej kamienicy, ponieważ zwierzę zaczęło uciekać - opowiadają strażnicy miejscy z Wałbrzycha.