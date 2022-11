Nie sposób zliczyć polubień zostawianych pod zdjęciami publikowanymi przez Agnieszkę Florczyk na Facebooku. Przedstawiają dziką przyrodę i są zachwycające. By mogły powstać ich autorka zaszywa się na wiele godzin na mokradłach, uroczyskach, bagnach Doliny Baryczy. Dokładnie tam, gdzie mieszkają bohaterowie jej zdjęć. Podgląda ich, kiedy śpią i kiedy rano budzą się do życia.

- Fotografować zaczęłam dzięki żurawiom, to właśnie te ptaki zauroczyły mnie absolutnie i do dziś fascynują i są źródłem niekończącej się inspiracji. Miejsca, w których przebywają - bagna, mokradła, uroczyska to tereny niedostępne, a ich niesamowity klimat urzeka szczególnie w momencie, kiedy kończy się noc i pojawiają się pierwsze dzienne jasności. Ptaki jeszcze śpią, otulone mgłą, z trudem można dostrzec ich skulone sylwetki. A potem wraz z nastającymi jasnościami budzą się, przeciągają, rozmawiają ze sobą, czyszczą pióra - taki codzienny rytuał przed odlotem na żerowisko. Czasem przylecą czaple, bociany, przejdą jelenie lub dziki - zdradza autorka.