Straszne potrawy na Halloween. Odważysz się je spróbować? (PRZEPISY)

Straszny zielony makaron

Składniki na makaron:

80 g świeżego szpinaku np. szpinaku młodego marki Eisberg

200 g mąki

jajko

żółtko

szczypta soli

Składniki na sos:

200 g serka ricotta

pół szklanki startego żółtego sera

½ małej cebuli

1 ząbek czosnku

puszka krojonych pomidorów (400 g)

pół łyżeczki cukru

sól

mielony pieprz

łyżeczka suszonego oregano

3 łyżki oliwy z oliwek do smażenia

Składniki na oczy:

125 g mozzarelli (można wykorzystać mozzarellę mini – w kulkach)

50 g czarnych drylowanych oliwek

Przygotowanie makaronu:

Zblanszowany szpinak miksujemy na gładką masę i odsączamy cały sok. Z mąki i jajek zagniatamy ciasto na makaron. Stopniowo dodajemy szpinak, aż do uzyskania pożądanej barwy. Ciasto cienko wałkujemy i suszymy po 10 min z każdej strony. Dobrze wysuszone ciasto posypujemy mąką, następnie zwijamy w luźny rulon i kroimy na wstążki (ok. 1 cm grubości). Makaron gotujemy

ok. 3-5 min, w zależności od grubości ciasta.