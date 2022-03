Środa Popielcowa. "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - to pokazuje naszą ulotność, naszą małość i nietrwałość bycia na tym świecie

Środa Popielcowa rozpoczyna czas czterdziestu dni Wielkiego Postu.

Kulminacyjnym wydarzeniem dla chrześcijan było Zmartwychwstanie i Święta Wielkanoce, które obchodzono od samego początku chrześcijaństwa. I z czasem chrześcijanie doszli do wniosku, że w Wielkanoc nie można wejść "z marszu" i że trzeba się do tego wydarzenia przygotować.

Ten czas przygotowań różnie się w historii kształtował.

Był czas - to były pierwsze lata chrześcijaństwa - gdzie to było 40 godzin przed niedzielą Zmartwychwstania. Natomiast z czasem to było wydłużane, aż doszło do 40 dni. Ważna była "czterdziestka", bo w Piśmie Świętym cyfra "40" jest bardzo symboliczna - jest wydłużonym czasem, który ma człowieka do czegoś przygotować, ma coś w człowieku wypalić, ma coś przemienić - człowiek w tym czasie ma dojrzeć do czegoś.

Izraelici 40 lat byli na pustyni zanim weszli do Ziemi Obiecanej.

A Pan Jezus 40 dni pościł na pustyni, zanim rozpoczął działalność... Tych czterdziestek jest dosyć sporo - one mają być takim okresem symbolicznym. W te 40 dni postu przed Wielkanocą nie wlicza się niedziel - one są zawsze dniami uroczystymi i pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i ten czas kończy nam się w Wielki Czwartek, kiedy zaczyna się Triduum Paschalne. Te 40 dni przygotowania zaczyna się właśnie od Środy Popielcowej…