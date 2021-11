Sprzedawali nielegalne paszporty covidowe osobom niezaszczepionym. To nie była tania usługa

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić szczepionką przeciw COVID-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające takie zaszczepienie. Następnie dane klienta wprowadzane były do systemu, wystawiając przy tym stosowne zaświadczenie. W ten sposób zdobywano tzw. paszporty covidowe upoważniające m.in. do wjazdu do niektórych państw. Taka usługa kosztowała od tysiąca do 1,5 tys. złotych.