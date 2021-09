Sprawdź, czy masz czyste powietrze. Jest specjalna strona

Pył zawieszony, wilgotność powietrza, temperatura – wiarygodne informacje z tym związane każdy może znaleźć na uruchomionej dzisiaj, czyli w czwartek stronie: jakość powietrza. Są na niej prezentowane wyniki pomiarów wykonywanych przy pomocy sieci specjalnych czujników, umieszczonych w 25 punktach Wrocławia i kilku miejscowości wokół niego oraz w 15 punktach Bydgoszczy i jej okolicy.

Wszystkie czujniki zostały specjalnie zaprojektowane do tego celu. – Chodziło o to, by zminimalizować potencjalne błędy, np. wpływ mgły na wskazania pomiarów – wyjaśnia kierownik projektu, dr Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. – Są dwa moduły mierzące równolegle i dopiero wynik z nich obu jest ostateczny. Jeśli jeden z nich się zepsuje, drugi wskazuje właściwe wartości – dodaje.

Również lokalizacja punktów pomiarowych nie jest przypadkowa. Sensory ustawiono tak, by wyniki pomiarów były reprezentatywne dla danego obszaru, np. osiedla. – One powinny być właściwie wyznaczone z metodycznego punktu widzenia – nie mogą działać tuż przy kominie czy przy ścianie budynku, bo wyniki tam uzyskane będą mało wiarygodne dla większego obszaru – tłumaczy dr Sawiński.

Strona z danymi powstała w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza. LIFE-MAPPING/PL”. Całość jest finansowana w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej „LIFE” oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym beneficjentem jest Uniwersytet Wrocławski, a partnerzy to: Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej oraz miasto Bydgoszcz.

– My prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne związane z jakością powietrza. Jednym z ich elementów jest blok informacji o jakości powietrza, w skład którego wchodzi ruszająca właśnie sieć pomiarów – mówi dr Tymoteusz Sawiński.

Natomiast WCSS zajęło się obróbką danych, przygotowało też stronę techniczną związaną z wizualizacją wyników spływających z całej sieci pomiarowej.

Wszystkie dane można już dzisiaj na bieżąco sprawdzać, a nieodległej przyszłości będzie można je również pobrać. Inny element systemu – strona z prognozami jakości powietrza (TUTAJ:Prognozy jakości powietrza) – działa już od 2019 roku. Oferuje prognozę na 72 godziny dotyczącą pyłu zawieszonego, stężenia ozonu, tlenku azotu itd.