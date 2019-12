Śmierć Magdaleny Żuk. Śledztwo będzie przedłużone

Część materiałów z Egiptu przyszła, wciąż jeszcze nie ma raportu z sekcji zwłok i wyników badań toksykologicznych. Są niezbędne. Polscy eksperci wykonali już badania i są gotowe ekspertyzy, zlecone przez śledczych. Ale po nadesłaniu materiałów z Egiptu polscy muszą porównać swoje wnioski z ustaleniami egipskich ekspertów. I przygotować kompleksową opinię, która – być może – odpowie na pytania dotyczące tragedii, do jakiej doszło na wyciecze w Egipcie.

Magdalena Żuk poleciała do egipskiego kurortu Marsa Alam 25 kwietnia 2017 roku. Od początku podróży 27-latka była w kontakcie telefonicznym ze swoim chłopakiem. Później jednak kontakt z kobietą zaczął się urywać. W ostatniej rozmowie z partnerem Magdalena Żuk prosiła go, by zabrał ją z Egiptu jak najszybciej do Polski. Na nagraniu, które trafiło potem do sieci widać dokładnie, że kobieta jest mocno przestraszona i roztrzęsiona. Cały czas płacze. Nie wiadomo jednak, co jest powodem jej zachowania.