Śląsk zaprasza dzieci na darmowe zajęcia w wakacje: treningi z elementami boksu, ciężarów i zapasów pod okiem specjalistów

Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław to znana we Wrocławiu marka. Wielosekcyjny klub od niedawna dysponuje nowo wybudowaną, ultranowoczesną halą do sportów walki przy ul. Racławickiej 62 i chce zapełnić ją młodymi adeptami. Idea jest prosta: Śląsk oferuje darmowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z różnych grup wiekowych, z elementami boksu, podnoszenia ciężarów i zapasów. Wszyscy zostaną objęci ubezpieczeniem, za które zapłaci klub.

Kluczowe jest tutaj sformułowanie "z elementami" - nie należy się obawiać, że 12-latkowie będą sparowali i okładali się po głowach, ani w jakikolwiek inny sposób narażali się na uszczerbek na zdrowiu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o pokazanie dzieciom sportu, nakłonienie ich do regularnej aktywności fizycznej, nauczenie systematyczności i funkcjonowania w grupie.

– W Polsce mamy duży problem z otyłością wśród dzieci. Organizujemy te zajęcia, by wyciągnąć dzieciaki oraz nastolatków z domu, pokazać im dyscypliny, które można u nas uprawiać i odciągnąć od komputerów i smartfonów. Nie chcemy im niczego zabrać, tylko wprowadzić do ich życia aktywność fizyczną. Dajemy im za darmo możliwość trenowania pod okiem specjalistów, zapewniamy opiekę na czas zajęć, a same treningi odbywają się w fantastycznych warunkach, jakie tutaj mamy – mówi kierownik sekcji boksu Piotr Orłowski.