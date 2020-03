Skupy makulatury we Wrocławiu. Czy to już koniec ich istnienia?

Musimy karton sprasować, zapakować, składować. To wszystko są koszty. Obecnie fabryka, do której trafiał karton, płaci 40 zł za tonę, więc do każdej tony musiałbym dołożyć 150 zł. Dopóki fabryka płaciła 250-300 zł za tonę, to także my mogliśmy płacić klientowi. Z makulaturą drukową jest podobna sytuacja. Balansujemy na granicy opłacalności. Muszę mieć magazyn, muszę przesortować, bo nie każdy papier nadaje się, muszę zawieźć do fabryki – tłumaczy Grażyna Such, prezes spółdzielni Surmet prowadzącej od 70 lat skupy surowców w kilku miejscach we Wrocławiu.