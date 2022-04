Smród, błoto lub kurz i stada spasionych szczurów. Tak wygląda Wrocław w XXI wieku

Studzienki wyżej niż woda

Pani Jadwiga mieszka na ul. Piastowskiej pod numerem 29. - Niemcy zaplanowali na podwórzu studzienki, które odprowadzały wodę. Jednak po latach znajdują się one powyżej poziomu drogi. Tłuczeń, którym jest wysypywana co jakiś czas, regularnie rozjeżdżają samochody – opowiada mieszkanka.

Ale to nie wszystko. Niektóre studzienki na podwórzu są zapchane śmieciami, w innych stoi woda. Mieszkańcy sami drążą w drodze kanaliki, aby woda mogła spływać do studzienek. Niewiele to jednak daje. - Przed naszą bramą, po deszczu zawsze stoi woda – stwierdza pani Edyta, mieszkanka spod numeru 23. - Jak widać ktoś postawił tu paletę, by można było przejść na drugą stronę – wskazuje na rozległą kałużę.