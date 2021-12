Piękny Dolny Śląsk w najnowszym teledysku polskiej piosenkarki. Zobacz zdjęcia i film

Karolina Biernacka jest wokalistką z Wrocławia. - Podczas pandemii odkryłam niesamowite miejsca natury w obrębie miasta, na terenie Dolnego Śląska. Skłoniło mnie to do nagrania teledysku z wykorzystaniem ujęć natury regionu - informuje pani Karolina, która jest tegoroczną absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wokalistyka jazzowa.

Kim jest KAIRO?

KAIRO to wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Zafascynowana muzyką elektroniczną. W pracy twórczej łączy lekkość, swobodę i wyszukane brzmienia.

Absolwentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Poza muzyką autorską, związana również z trio Me Myself and I, gdzie jazz, elektronika i beatbox przeplatają się tworząc odrębny muzyczny świat.

O singlu:

„Halo!” to głos człowieka w stronę tajemniczej przyrody.

„Halo!” to głos natury w kierunku każdego z nas.