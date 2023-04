Sezon na sok zbieranie soku z brzozy. Jakie ma właściwości, jak go pozyskać? Czy można zbierać sok w lasach państwowych? Alina Gierak

Sezon na pozyskiwanie soku z brzozy właśnie się zaczyna. Ten zdrowy napój, naturalnego pochodzenia, zwany jest "eliksirem życia". Ma dużo witaminy C, wapna i żelaza. Jakie ma właściwości? Czy można go zbierać w lesie? Przeczytajcie tekst poniżej i kliknijcie w galerię, by poznać zalety soku z brzozy.