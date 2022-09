Wrocław drugim najdroższym miastem do życia w Polsce. Za co płacimy więcej?

Miesięczny koszt życia w stolicy Dolnego Śląska wynosi około 2608,59 zł na osobę nie wliczając w to kosztów wynajęcia/spłaty mieszkania. Jest to drugi pod względem wysokości wynik w kraju, przy czym przekracza średnią państwa o 134,77 zł. Okazuje się, że w skali roku przeciętny wrocławianin wydaje aż o 1617,24 zł więcej niż zakładają szacunki ogólnokrajowe, lecz zarabia o 405,36 zł mniej. W przypadku wynajmu kawalerki dysproporcja znacznie się powiększa. Nie uwzględniając opłat czynszowych jest to koszt rzędu 2235,45 zł-2691,25 zł miesięcznie, co stanowi różnicę około 2400 zł rocznie w stosunku do przeciętnych cen dla Polski.