Tłumy w czasoprzestrzeni we Wrocławiu. Festiwal Kupuj Świadomie w zajezdni Dąbie. Ubrania, kosmetyki i jedzenie

Cała hala zajezdni Dąbie przez dwa dni pękała w szwach. Wrocławianie tłumnie przybyli na wydarzenie, gdzie mogli kupić wyjątkowe ubrania zaprojektowane i uszyte przez wystawców z materiałów pochodzących z odzysku czy ręcznie robioną biżuterię. Wiele było stoisk manufaktur kosmetyków, do stworzenia, których użyto tylko naturalnych surowców.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także strefa z produktami żywnościowymi. Było tam wszystko od past orzechowych na słodko i słono aż do miodów. Ręcznie robione czekolady bez dodatku białego cukru, z naturalnymi dodatkami czy słodkie wypieki. Dla tych co wolą się czegoś napić była bogata oferta ekologicznie hodowanych kaw, yerby czy wina z polskich winnic.

- takie wydarzenie to świetna okazja dla nas, dla wystawców, bo możemy zaprezentować swoje produkty i swoją działalność. Dla klientów to świetna okazja do spotkania, rozmowy na temat żywności i zalet wyboru jedzenia nieprzemysłowego, ale najważniejsze to degustacja produktu zrobionego w stu procentach z naturalnych i zdrowych składników. - mówi Paweł Sobieraj, właściciel wrocławskiej manufaktury czekolady SobierajChocolate.