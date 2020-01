Seanse filmowe w DCF - mamy dla Was bilety!

Na każdy seans mamy jedno podwójne zaproszenie:

Lśnienie

Rola Jacka Nicholsona przeszła do historii kina jako jedna z najbardziej totalnych kreacji aktorskich ever, a sceny jego szaleństwa, pościg w labiryncie, sceny z duchami, dziecięca rola Danny'ego Lloyda stały się kultowe. „All work and no play makes Jack a dull boy” – zapraszamy!

Początkujący pisarz i trzeźwiejący alkoholik Jack Torrence (Jack Nicholson) przybywa do położonego w górach hotelu Overlook, by ubiegać się tam o posadę stróża. Położony o czterdzieści kilometrów od najbliższego miasta hotel jest zamknięty w okresie zimowym trwającym tu od października do maja. Właśnie wtedy Torrance pełniłby swoje obowiązki. Pisarzowi odpowiada takie odosobnienie – zamierza wykorzystać ten czas do napisania książki. Nie obawia się też, że mógłby skończyć jak Charles Grady, poprzedni opiekun tego położonego na terenie starego indiańskiego cmentarza hotelu. Według słów menadżera hotelu (Barry Nelson) Charles oszalał i zamordował swoją rodzinę popełniając później samobójstwo. Zanim Jack obejmie posadę, musi jeszcze wrócić po swoją rodzinę: żonę Wendy (Shelley Duvall) i syna Danny'ego (Danny Lloyd). Danny'ego zaczynają niepokoić przerażające wizje dotyczące hotelu.

Prelekcję przed filmem wygłosi Katarzyna Majewska.

Więcej informacji: https://www.dcf.wroclaw.pl/cykle/ksiazka-na-ekranie

Mayday

OPIS: Scenariusz filmu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju. Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślone na poczekaniu męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!

OBSADA: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Adam Woronowicz