Safari na Stawach Milickich. Meleks zawiezie w miejsca, gdzie nie może wchodzić nikt ZDJĘCIA, FILM

Stawy Milickie zapraszają na unikalne wycieczki Foto Safari

Safari na Stawach Milickich to seria wyjątkowych wycieczek, które odbędą się w kompleksie Ruda Sułowska w rezerwacie przyrody Stawy Milickie. Trasa wycieczki prowadzi do stawu „Mewiego Dużego”, trzeciego co do wielkości stawu w Dolinie Baryczy o powierzchni lustra wody ponad 280 hektarów.