Rycerze wracają i zapraszają na zamek Książ! Pokazy walki i wioska rycerska na 700-lecie warowni Elżbieta Węgrzyn

Kto żyw niech do Książa, bogatego grodu bieży, by pląsy kraśnych białogłów i najprzedniejszych polskich wojów krwawe boje zobaczyć. Przybywajcie co żywo na turniej rycerski do Zamku Książ w Wałbrzychu w piątek i sobotę (19-20 sierpnia 2023). Wstęp wolny!