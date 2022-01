Ruszają konsultacje w sprawie przebudowy A4 i budowy ekspresówki S5

80 km autostrady i 50 km ekspresówki

Prace przy rozbudowie A4 i budowie S5 z Bolkowa do Sobótki mogłyby ruszyć najwcześniej w 2026 roku i potrwają do 2030 roku.

Początek projektowanego odcinka drogi S5 z Sobótki do Bolków rozpoczyna się w zależności od wariantu na projektowanym w ramach zadania węźle Mirosławice (A4/S5) lub na projektowanym węźle Olbrachtowice (S8/S5). Koniec planowanego odcinka S5 zaproponowano na węźle Bolków. Długość to około 50 km.

Odcinek projektowanej autostrady A4 rozpoczyna się na węźle Legnica Południe, a kończy się w zależności od wariantu na węźle Wrocław Wschód lub na węźle Stary Śleszów. Długość to około 80 km.

Drogowcy wyznaczyli terminy konsultacji

Terminy spotkań wyznaczone zostały od 10 do 28 stycznia oraz od 14 do 28 lutego 2022 roku, z wyłączeniem ferii zimowych na Dolnym Śląsku. Odbędą się one w następujących miejscowościach: Krotoszyce, Legnica, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie, Udanin, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Mietków, Żarów, Kobierzyce, Żórawina, Wrocław, Sobótka, Jordanów Śląski, Marcinowice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Strzegom, Dobromierz oraz Bolków.

Spotkania odbędą się w trybie on-line. Pierwszy tydzień spotkań będzie dotyczył autostrady A4 i zaplanowano je dla mieszkańców czterech gmin:

Legnica - 10.01.2022 r., godz. 16:00.

Krotoszyce - 11.01.2022 r., godz. 16:00.

Legnickie Pole - 12.01.2022 r., godz. 16:00.

Wądroże Wielkie - 13.01.2022 r., godz. 16:00.

Podczas spotkań projektanci zaprezentują proponowane warianty przebiegu tras A4 i S5 oraz będą odpowiadać na pytania uczestników. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu każdy będzie mógł zgłosić swoje propozycje i przekazać ewentualne uwagi lub sugestie na specjalnym formularzu.