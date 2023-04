Runmageddon Wrocław 2023. Ekstremalny bieg z przeszkodami Tarczyński Arenie (MNÓSTWO ZDJĘĆ) Jarosław Jakubczak

Zobacz galerię (200 zdjęć)

W sobotę (1.04.2023) ponad 4000 osób wystartowało w kolejnej już edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami Runmageddon 2023. Przy stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu, podczas intensywnego, zimnego deszczu, zawodnicy zmagali się z różnymi przeszkodami wymagającymi siły, wytrzymałości i odwagi. Wskakiwali do lodowatej wody, pokonywali błotne przeszkody i dźwigali ciężkie, stalowe łańcuchy. Mamy dla was mnóstwo zdjęć i film, zobaczcie!