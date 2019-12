Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na Stadionie Wrocław

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na stadionie rozpoczęła się w piątek (6 grudnia). Do 11 grudnia rodzice mogą złożyć elektroniczny wniosek na stronie internetowej: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu przedszkola wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi zaznaczone kryteria.

Lista dzieci zakwalifikowanych dostępna będzie dla rodziców 18 grudnia 2019 r. w przedszkolu, a 20 grudnia 2019 r. zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych (rezerwowa).

W elektronicznym naborze do przedszkola na stadionie mogą wziąć udział wszyscy - zarówno dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli, jak i te, którym nie udało się dostać do przedszkola w letniej rekrutacji.

Docelowo w przedszkolu na stadionie ma funkcjonować 14 grup, w sumie 350 dzieci. Na początku jednak będzie ich mniej, bowiem brakuje nauczycieli. Do nowo utworzonych oddziałów przyjmowani będą kandydaci według liczby uzyskanych punktów, którzy znajdą się na liście "rezerwowej" - czyli liście dzieci nieprzyjętych.