Rozlicz PIT we Wrocławiu, dostaniesz wejściówki i zniżki

We Wrocławiu oficjalnie zameldowanych jest obecnie 584,8 tys. osób. Z badań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wynika, że w rzeczywistości mieszka ich w stolicy Dolnego Śląska 825 tys. Różnica wynosi w takim wypadku aż 240 tys. osób. Nasz podatek dochodowy PIT automatycznie rozlicza się w gminie, gdzie jesteśmy zameldowani i wspiera tym samym tamtejszą gospodarkę. Jeśli jednak ktoś mieszka w stolicy Dolnego Śląska i jest z miastem związany, może swój podatek zostawić tutaj. Wystarczy, że w zeznaniu za rok 2019 wpisze wrocławski adres. Do celów podatkowych bowiem liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Ważna informacja! Rząd w tym roku przedłużył możliwość składania PITów do końca maja, ale są pewne warunki.

Jeśli rozliczamy się m.in. na drukach PIT-37 i PIT-38 to w portalu Twój e-PIT są już gotowe zeznania podatkowe, czekające na akceptację. Jeśli nie wykażemy aktywności w portalu do 30 kwietnia, to system automatycznie wyśle za nas rozliczenie. Warto pamiętać więc o tym, żeby zaktualizować miejsce zamieszkania na Wrocław w portalu do końca kwietnia, nim system wyśle nasze rozliczenie - wyjaśnia Marcin Obłoza z biura prasowego UM we Wrocławiu.

W ubiegłych latach swój PIT we Wrocławiu rozliczało około 400 tys. osób (dane z 2017 i 2018 roku). Średni dochód gminy z PITa od jednego mieszkańca w 2018 r. wynosił ok. 3100 zł.

Rozlicz PIT we Wrocławiu – otrzymaj nagrody

Każdy, kto płaci podatki we Wrocławiu, może wziąć udział w programie „Nasz Wrocław”. W jego ramach zyskuje się dostęp do ofert ponad 50 partnerów, którzy oferują swoje usługi z rabatami od 10 do 50 procent. Oprócz tego, po dołączeniu do akcji promocyjnej "Wrocław 365", każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma darmowe wejścia do Aquaparku, zoo Wrocław, Hydropolis, na mecz WKS Śląsk Wrocław oraz na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.