Robert Wilkowiecki wicemistrzem Europy Ironman (ZDJĘCIA)

Robert Wilkowiecki wicemistrzem Europy Ironman

Dwa tygodnie po ustanowieniu rekordu Polski na połowie dystansu Ironmana, Robert Wilkowiecki po raz kolejny udowadnia, że należy do światowej elity. Reprezentant Polski z rewelacyjnym czasem 7:56:32 ukończył rywalizację podczas mistrzostw Europy we Frankfurcie, z których przywiózł do Polski srebrny medal. Do zwycięzcy – Denisa Chevrota – zawodnik z Wrocławia stracił zaledwie cztery minuty. Drugie miejsce na Ironman oznacza także, że wkrótce Polak stanie do rywalizacji podczas najbardziej prestiżowej imprezie z serii Ironman – mistrzostwach świata na Hawajach.

– To był wyjątkowo trudny i nieprzewidywalny wyścig. Od samego początku trzeba było mocno walczyć i non stop utrzymywać koncentrację. Tempo wysokie, trasa trudna, a konkurenci naprawdę silni. Jesteśmy bardzo zadowoleni, srebrny medal to wielki sukces. Wszystko idzie w dobrym kierunku, rozpędzamy się i jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej! – mówi Wilkowiecki.