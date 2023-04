Super przystojny model i bloger mieszka pod Wałbrzychem. Robi karierę po 40-tce i motywuje innych. Zobacz zdjęcia!

Epizod pierwszy - sportowiec i mistrz w siłowaniu na rękę

- Przez ostatnich osiem lat żmudną i bardzo ciężką pracą realizuję swoje marzenia. Jeśli coś, co powstanie w moim sercu, w mojej głowie i staje się moim celem, to dążę do tego jak taran. Jestem cholernie uparty, emocjonalny... działam szybko. Jedno jest pewne, nie wiem ile będę miał lat, ale będę na swoim wymarzonym szczycie - mówi pan Sebastian i porównuje swoje podejście do życia, do pracy w akwizycji, gdzie bez motywacji i odpowiedniej autoprezentacji niczego się nie osiągnie.

Sebastian Wyszyński, 50-letni mieszkaniec podwałbrzyskiego uzdrowiska Szczawna-Zdroju to żywiołowy człowiek czynu, do tego człowiek-orkiestra potrafiący zarazić swoim entuzjazmem. Przez ostatnią dekadę realizuje swoje marzenia i jest obecnie bardziej znany poza Dolnym Śląskiem niż w swoich rodzinnych stronach.

Epizod drugi - bloger z ambicjami wspiera realizację marzeń innych 40+

- Zacząłem działać w tej branży po 40-tce i poprzez swojego bloga oraz Facebooka motywuję do działania ludzi w moim wieku. Piszą do mnie w wiadomościach i komentarzach: "Sebuś jesteś super, ty mnie motywujesz by mieć marzenia mimo, że mam 50, czy 60 lat", czy "ja ci wierzę, bo ty dajesz radę, schudłeś, byłeś w telewizji. Mówisz, że będziesz miał wszystko o czym pragniesz... i tak jest" - wylicza nasz rozmówca.

Niespełna dekadę temu pan Sebastian odkrył, jak ważne są dla niego media społecznościowe, zaczął prowadzić blog i to zajęcie pochłonęło go bez reszty.

- Jak się waży 104 kg i zakłada na siebie fajny ciuch, to ten ciuch wygląda średnio. Zacząłem więc tracić na wadze, ale zawsze priorytetem dla mnie było zdrowie. Najwięcej ważyłem 120 kg, potem przy wzroście 185 cm zszedłem do 83 kg. Gdy zacząłem działać jako model utrzymuję stałą wagę 72 - 73 kg. Chudnięcie było procesem, trwało kilka lat - wspomina Wyszyński.

Swoim "folowersom" twórca bloga daje rady i czuje się za nich odpowiedzialny.

- Wydawałoby się to takie proste, jak inni nam dziękują i chwalą nas. Pokazuję im sposoby na smuklejszą sylwetkę, ale doradzanie to wielki ciężar i odpowiedzialność. Internauci są dla mnie opoką, dają mi siły, ale ja muszę cały ten bagaż bloga udźwignąć i pokazywać pewne rzeczy na swoim przykładzie. Wychodząc z domu powinienem prezentować się dobrze, muszę być szczupły, muszę być zadbany... To "muszę" mnie przygniata, a jestem tylko człowiekiem - tłumaczy doświadczony bloger.

Trzeba ogromnej samodyscypliny, by sprostać tej presji. Blog to dla osoby traktującej swoje działania poważnie jest cało etatową pracą. Pan Sebastian sam odpisuje na całą internetową korespondencję, uznając że winny jest internautom czas, który poświęcili jemu. To godziny działań. Wspiera go w tych działaniach jego dobry duch, ukochana Kornelia.

Przemiana Sebastiana Wyszyńskiego zainspirowała wielu internautów, część z nich utrzymała swoje postanowienia, a inni widząc jak żmudną pracą jest rzeźbienie sylwetki, zrezygnowała. Pan Sebastian jest dumny z wyników swoich internetowych przyjaciół, dieta i regularne ćwiczenia z dużą dozą samozaparcia dają w końcu efekty. Wielu z jego internetowych znajomych to dziś przyjaciele, często drożsi niż ci poznani w realu.