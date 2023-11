Rewitalizacja rynku w Miliczu. Będzie bardziej zielono i pięknie, a ptrzede wszystkim chłdoniej podczas letnich upałów WIZUALIZACJE, FILM

Gmina Milicz uzyskała zgodę na przeprowadzenie prac adaptacyjnych, które zwiększą powierzchnię zieleni do 433 metrów kwadratowych. To znaczna powierzchnia jak na skalę milickiego rynku. Oczekiwania społeczności lokalnej oraz ekologów są jasne: konieczne jest zlikwidowanie gorącej wyspy poprzez wprowadzenie większej ilości zieleni. Taka inwestycja zdecydowanie poprawi mikroklimat oraz odczuwalną temperaturę podczas upalnych dni.

Rośliny, które się tu pojawią, będą stanowić rodzimą roślinność wieloletnią, która już teraz występuje na ulicach miasta. Ważnym aspektem w kontekście zmian klimatycznych jest także wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślin, co pozwoli na naturalny powrót wody opadowej do ekosystemu.

Źródłem tych wód będzie dach budynku banku, będącego centralnym punktem na milickim rynku. Dodatkowo, dla obniżenia temperatury, planowany jest montaż fontanny posadzkowej, która będzie suchą fontanną. Ta fontanna będzie dostosowana do różnych funkcji rynku i będzie mogła być wyłączana, stając się przestrzenią wielofunkcyjną. Wszystkie te prace łączą ze sobą kilka kluczowych elementów: ochronę środowiska i przyrody oraz aspekty społeczne i historyczne, które są istotne dla tego obszaru.