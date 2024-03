Przedszkola we Wrocławiu. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola we Wrocławiu?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach we Wrocławiu?

Rekrutacje do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne we Wrocławiu funkcjonują na podstawie przepisów, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.