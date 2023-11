Protest pod fabryką czekolady w Bielanach Wrocławskich. Ludzie wyszli na ulicę ZDJĘCIA

Główny postulat pracowników to skandalicznie niskie, ich zdaniem, zarobki i jak twierdzą, brak chęci ze strony pracodawcy do rozmów na temat podwyżek.

Grupa kilkudziesięciu osób protestowała na terenie przed samym zakładem. Wsparli ich licznie związkowcy z branży spożywczej, którzy przyjechali z całego kraju. Ta grupa protestowała równolegle na ulicy, przed zakładem.

- To już drugi taki protest, który wspieramy. Pierwszy odbył się 4 października i polegał na dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Niestety, mimo to, pracodawca nie chce usiąść do rzeczowych rozmów na temat podwyżek. Postulaty pracowników popiera komisja krajowa NSZZ Solidarność - mówi Adam Urbański, reprezentujący na proteście krajowych związkowców z branży spożywczej.