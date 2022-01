Protest pracowników Kauflandu we Wrocławiu. Na transparentach: „Mamy dość wyzysku!”

Pracownicy Kauflandu, którzy zjechali do Wrocławia z różnych stron Polski, najpierw pikietowali pod sklepem tej sieci przy ulicy Bardzkiej, a następnie przemaszerowali z transparentami pod jej siedzibę przy ulicy Armii Krajowej. Zapowiadają, ze to nie koniec ich akcji i że planują zorganizować namiotowe miasteczko.

Protestujący przede wszystkim domagają się podwyżek

"Żądamy wzrostu wynagrodzeń o 800 zł dla wszystkich pracowników. To że sprzedawcy Kauflandu zarabiają do 4200 złotych brutto miesięcznie to mity z reklam. Ostatnio część naszych koleżanek i kolegów dostała podwyżki po 10 złotych miesięcznie do 3010 złotych brutto tak, by osiągnąć poziom minimalnej płacy" - mówi nam Wojciech Jendrusiak z Międzyzakładowej Organizacji WZZ "Jedność Pracownicza", współorganizator protestu, który przyjechał do Wrocławia z Bełchatowa.

"Pracowników w Kauflandzie pracuje coraz mniej. Przez to warunki pracy stają się jeszcze cięższe, bo za te same mizerne zarobki musimy brać na siebie dodatkowe obowiązki, Kaufland stać na wyższe wynagrodzenia i zatrudnienie dodatko9wych ludzi" - mówi związkowiec.

Oprócz podwyżek długa lista żądań

Protestujący domagają się też zaprzestania dyskryminacji płacowej kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego i wyrównanie ich pensji do takiego poziomu, jakie by otrzymywały, gdyby w tym czasie aktywnie świadczyły pracę oraz zaprzestania zatrudniania pracowników na 1/2 lub 3/4 etatu.

Domagają się powołania komisji antymobbingowej, w której będą mogli uczestniczyć przedstawiciele związków.

"Mimo szumnych haseł i deklaracji, polityka antymobbingowa Kauflandu kuleje. Zgłaszamy zarządowi problemy, chcemy spotkań w tych sprawach, jednak nie widać dobrej woli ze strony naszych szefów aby się tymi problemami zająć. Pracownicy są zastraszani albo zwalniani" - mówi Wojciech Jendrusiak.

Jako przykład, Jendrusiak przytacza historię Wojciecha Zawadzkiego, pracownika wrocławskiego marketu zwolnionego za działalność związkową.

"Nie zostawimy go w potrzebie, żądamy przywrócenia go do pracy" - mówili protestujący.

Związkowcy z Kauflandu utworzyli Związkowe Pogotowie Antymobbingowe, które ma udzielać pomocy pracownikom poszkodowanym przez Kaufland.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli Kauflandu z prośbą o odniesienie się do postulatów protestujących pracowników i odpowiedź na ich zarzuty.

Oto treść oświadczenia, jakie otrzymaliśmy z biura prasowego sieci:

"Sieć Kaufland zrealizowała już część postulatów zgłaszanych przez Związkowców. Realizacja kolejnych będzie przedmiotem rozmów, do których – mamy nadzieję – dojdzie w najbliższym czasie. Sieć Kaufland zaproponowała przedstawicielom Międzyzakładowej Organizacji WZZ "Zmiana – Jedność Pracownicza” spotkanie w terminie 13 stycznia. Niestety WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza” odrzucił naszą propozycję. Kolejny zaproponowany przez nas termin rozmów – 18 stycznia został wczoraj (tj. 10 stycznia) potwierdzony przez WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza”.

Spółka nie toleruje żadnych zachowań naruszających prawa pracownicze i konsekwentnie realizuje Wewnętrzną Politykę Zapobiegania Niepożądanym Zjawiskom w Miejscu Pracy. Atmosfera współpracy oparta na szacunku jest podstawową wartością zarządzania w naszej firmie. Aby zapobiegać czy też szybko rozpoznać występowanie niepożądanych zjawisk w miejscu pracy, powołaliśmy specjalne stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, który jest bezstronny i gwarantuje każdemu, kto ma uwagi dotyczące atmosfery w miejscu pracy, pełną anonimowość. W przypadku zgłoszenia dotyczącego mobbingu powołujemy specjalną komisję, która dokładnie analizuje każdy przypadek. Polityka, którą realizujemy, gwarantuje udział w komisji antymobbingowej zarówno związkom zawodowym, jak i przedstawicielom załogi. Jeżeli doszło do naruszeń zasad zarządzania w naszej firmie, każdorazowo wyciągane są odpowiednie konsekwencje. Motyw mobbingu jest często wykorzystywany w komunikatach rozpowszechnianych przez WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza”. Warto jednak podkreślić, że do dnia 29.11.2021 r. przedstawiciele Związku Zawodowego nie wnieśli żadnej oficjalnej skargi dot. mobbingu. Dopiero przed organizacją manifestacji otrzymaliśmy od WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza” kilka zgłoszeń w tej sprawie, które są przez nas dokładnie analizowane.

Miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto miesięcznie – w tym premia frekwencyjna w kwocie do 500 zł oraz specjalny dodatek dla osób pracujących w stolicy w wysokości 400 zł. Zasady dot. wynagrodzenia są transparentne a warunki przyznawania premii frekwencyjnej zostały ustalone w porozumieniu ze stroną społeczną. Nasza firma znajduje się w czołówce sieci handlowych pod względem wynagrodzenia, które znacznie przekracza średnią rynkową w tym sektorze. Wynagrodzenie w sieci Kaufland nie jest zależne od płci, a od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy powracający z dłuższego okresu nieobecności w pracy, wracają na to samo stanowisko, na takich samych warunkach zatrudnienia, jak w momencie pójścia np. na urlop macierzyński lub tacierzyński. Warunki te nie ulegają zmianie na niekorzyść pracownika.

Z wyprzedzeniem planujemy obsadę w marketach oraz centrach logistycznych i w razie potrzeby podejmujemy decyzje o zwiększeniu zatrudnienia. W określonych przypadkach decydujemy się na zatrudnienie pracownika w mniejszym wymiarze godzin, a każda osoba na etapie rekrutacji jest informowana o wymiarze etatu, na jaki kandyduje. W trakcie pracy warunki te nie ulegają zmianie bez prośby ze strony pracownika. W odpowiedzi na zarzuty Międzyzakładowej Organizacji WZZ "Zmiana – Jedność Pracownicza” dotyczące zwolnienia pracownika Wojciecha Z. informujemy, że Kaufland nie zwolnił Pana Wojciecha – nie zostało mu wręczone wypowiedzenie, w związku z czym na tę sytuację nie miało wpływu jego uczestnictwo w manifestacji w dniu 6 grudnia. Stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu przez Międzyzakładową Organizację WZZ "Zmiana – Jedność Pracownicza” nieprawdziwych informacji w tej sprawie. Mając na uwadze fakt, iż sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się, apelujemy o zaniechanie zgromadzeń i przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego. Zachęcamy przedstawicieli Związku Zawodowego „Zmiana – Jedność Pracownicza” do podjęcia rozmów w atmosferze wzajemnego szacunku".