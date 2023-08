Projekt Lelenfant. Dzieci z całego świata zatańczą na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Trwają próby

- Pracujemy w oparciu o metodę dzieci uczą dzieci, gdzie nasi podopieczni wymieniają się swoimi umiejętnościami. W repertuarze mamy taniec zaproponowany przez grupę z Tanzanii, bardzo rytmiczny, popowy i z niesamowitą energią. Zatańczą go wspólnie wszyscy uczestnicy. Mamy też taniec Dabke, który zaproponowała grupa z Palestyny. Na scenie zobaczymy jeszcze tańce z Maroka, popularne tańce np. z Polski czy elementy jogi od dzieci z Indii i ogromną radość ze spotkania. To interdyscyplinarne przedstawienie, gdzie łączą się różne formy artystyczne – mówi Iwona Frydryszak, dyrektorka fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja.

Trwają próby do finałowego pokazu w ramach projektu Lelenfant. Na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu dzieci z całego świata zaprezentują taneczny spektakl. Został on wspólnie przygotowany przez uczestników Lelenfant, którzy nawzajem uczyli się swoich tańców narodowych.

W trakcie spektaklu nie zabraknie popisów sztuk cyrkowych – żonglerki, piramid czy tańca nowoczesnego i różnych form teatralnych. Na scenie wystąpi łącznie ponad 70 dzieci, które do Wrocławia przyjechały na 10-dniowe wakacje w ramach projektu Lelenfant. Na co dzień mieszkają u rodzin we Wrocławiu, które zdecydowały się ich ugościć.

- Dzieci w ciągu dnia są na próbach do międzykulturowego spektaklu, który odbędzie się na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu, a po południa spędzają z rodzinami. Są to różne aktywności takie jak wyjście do aquaparku, zoo czy przejażdżki rowerowe. W ten sposób, dzieci poznają polską gościnność i kulturę – dodaje Iwona Frydryszak.