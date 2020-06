Prezydent Duda: Bony turystyczne 500 zł na wakacje dla każdego dziecka

Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

Kiedy zostanie wypłacony bon turystyczny?

Aby wprowadzić bon turystyczny dla dzieci potrzebne będzie przyjęcie odpowiedniej ustawy najpierw przez Sejm, a potem przez Senat. Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym ustawa mogłaby zostać przyjęta zaplanowane jest na 19 czerwca. Zakładając nawet, że Sejm przegłosuje ją błyskawicznie, Senat będzie miał potem 30 dni na ustosunkowanie się do niej. I zapewne nie będzie się z tym spieszył, bo wypłata 500 złotych na wakacje dla dzieci ma być filarem kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Prawu i Sprawiedliwości będzie więc mocno zależało na przyjęciu ustawy przed wyborami. Opozycji - wręcz przeciwnie.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca, druga - 12 lipca. Senat będzie więc mógł tak przedłużyć prace nad ustawą, by do drugiej tury wyborów przepisy wprowadzające 500 plus na wakacje nie zostały przyjęte. Poprawki Senatu będzie musiał jeszcze rozpatrzyć Sejm. Dopiero później ustawa trafi do podpisu prezydenta. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 5 sierpnia. Jeśli do tego czasu parlament zdąży przyjąć nowe przepisy, prezydent z pewnością je podpisze. W takim scenariuszu, przyjmowanie wniosków o 500 złotych na wakacje może się rozpocząć na początku sierpnia, a sama wypłata - zapewne pod koniec wakacji.