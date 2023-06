Premier Morawiecki w Turowie: Na pewno nie damy zamknąć tej kopalni! Rząd opowiada się za górnikami

- Kiedyś próbowali Polskę podbić i nawet się to im udało, a dzisiaj wystarczy zapanować nad elitami. Wystarczy, żeby elity z Warszawy służyły interesom obcym. Przecież tutaj, w tym rejonie, jest 12 innych kopalń. Wy to akurat dobrze wiecie, ale może w Polsce nie wszyscy wiedzą. Powiedzmy to głośno. Tu jest jedna, duża, potężna i wspaniała kopalnia Turów, ale pod drugiej stronie w Czechach i w Niemczech są takie kopalnie. Gdzie są te organizacje ekologiczne? Gdzie są ci politycy? Co oni robią? To jest jasne uderzenie w polski interes przez niemieckich lobbystów i nie pozwolimy na to! - tłumaczył Morawiecki.