Prawnicy złożyli 1600 pozwów w sprawie podwyżek czynszów w TBS Wrocław

"Potwierdziło to Ministerstwo Rozwoju i Technologii, do którego zwróciliśmy się o wydanie wykładni przepisów zakresie podstaw prawnych, jakie obowiązują TBS-y co do podwyżek. Zdecydowaliśmy się na ten krok, aby wyjaśnić wątpliwości zgłaszane nam przez mieszkańców. Także dlatego, że wokół nowej stawki czynszu za wynajem mieszkania w TBS Wrocław jest wiele dezinformacji i nieścisłości. Co ważne, ministerstwo wskazało nam również, że przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, w oparciu o które część najemców chce oprzeć roszczenia sądowe, nie dotyczą w tym zakresie TBS-ów. To oznacza, że najemca TBS nie może zakwestionować i wstrzymać podwyżki, np. wnosząc do sądu pozew o ustalenie, w jakim zakresie podwyżka jest zasadna, czy nie. Każdy najemca może natomiast, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wypowiedzenia stawki czynszu, odmówić przyjęcia podwyżki, czego skutkiem będzie wypowiedzenie przez niego umowy najmu mieszkania" - mówi Łukasz Maślanka.