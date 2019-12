Pożar na Sępolnie. Ogień pojawił się na parterze domu jednorodzinnego

zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse

Około godz. 18.30 doszło do pożaru w domu jednorodzinnym przy ul. Sierakowskiego na wrocławskim Sępolnie. Ogień pojawił się na parterze domu, który uległ dużemu zniszczeniu. - Jedna osoba została poszkodowana. Na szczęście obrażenia nie były poważne, ale kobieta trafiła na badania do szpitala - mówi st. sierż. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji. Akcja gaśnicza trwała do godz.21. Uczestniczyło w niej kilka zastępów straży pożarnej,