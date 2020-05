Polregio wznawia połączenia pociągów. Zobacz szczegóły

W poniedziałek, 25 maja spółka Polregio przywróciła połączenia ze stolicą Dolnego Śląska. Wśród nich były m.in. pociągi do Kluczborka, Opoła Głównego, Rawicza, Ścinawy, Zielonej Góry (przez Głogów - wyjazd z Wrocławia o 8.48), Zgorzelca czy Wołowa.

Kolejne pociągi wrócą na tory od 1 czerwca. Tutaj również pojawia się połączenie między Wrocławiem a Głogowem (wyjazd Wrocław Gł. 15:52 – Głogów 17:35). Wydłużone zostanie też połączenie między Zieloną Górą a Wrocławiem, które do 31 maja kursować będzie jeszcze tylko z Wrocławia do Głogowa, a po tym terminie wróci do normalności.

Rozkłady jazdy są jednak wciąż aktualizowane i przed wybraniem konkretnego połączenia warto jeszcze sprawdzić, czy faktycznie pociąg będzie kursował. Można to zrobić POD TYM LINKIEM

Spółki kolejowe również zostały mocno dotknięte przez epidemię. Liczba pasażerów zmniejszyła się drastycznie, przez co konieczne było zawieszenie wielu połączeń.