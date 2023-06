Policjanci z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu w akcji. Patrolują Odrę, ratują tonących, wyławiają topielców

Komisariat wodny to nie tylko wiatr we włosach na łodzi. Trzeba także obsługiwać sprzęt. Policjanci zajmują się swoim sprzętem.

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach infrastruktura Odry bardzo się rozwinęła. Policjanci mają coraz więcej pracy.

– Nie patrzymy na to w taki sposób. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Rzeka Odra to nieodłączny element Wrocławia. Wzbogaca krajobraz. Jest wizytówką. To dobrze, że ludzie lubią przy niej odpoczywać. My jesteśmy od tego, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i pilnować porządku w tym rejonie – podsumowuje Piotr Połeć