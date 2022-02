Podwórka grozy we Wrocławiu. Tu się lepiej nie zapuszczać

Lubimy mieć blisko sklepy, szkoły, parkingi, kosze na śmieci i szybkie MPK… Przestrzeń jednak z gumy nie jest. MPK ulice musi dzielić z przechodniami, rowerzystami i całą resztą pojazdów, które zwiozą mieszkańców do domu. A pod domem parking oczywiście, plac zabaw i obowiązkowo pojemniki na każdy rodzaj śmieci. Najgorzej jest tam, gdzie droga nie jest utwardzona. W deszczowy dzień podwórko wypełnia się wodą, błotem i rozniesionymi przez wiatr śmieciami. Gdzieniegdzie dołożono przeszkody, czy atrakcje dla mieszkańców, jak kosze czy stoły do tenisa. Sami gospodarze wspólną przestrzeń traktują jak swoją, dokładają cegiełki w zagarniętych przez siebie ogródkach, albo im zabawa dzieci przeszkadza, to z trawnika pod oknem robią popielniczkę. Bywają sąsiedzi, co na wspólne imprezy pod oknami skrzykują się w lecie co wieczór. Place zabaw, ławeczki czy skrawki zieleni nawet w ciągu dnia służą do wypicia. Bywa, że nikt się tym nie zajął, albo nie ma pieniędzy na remont. Zobaczcie w galerii zdjęć miejsca, które mieszkańcy mają pod nosami.