Plac Nowy Targ we Wrocławiu: Od średniowiecznego targowiska do betonowego centrum miasta. Co tu było przed betonozą?

Historia handlu na Placu Nowy Targ

Zanim Plac Nowy Targ został włączony do Wrocławia, to miejsce tętniło życiem handlowym. Jego historia sięga średniowiecza, kiedy to był centrum handlowym miasta jeszcze przed wytyczeniem Rynku. Przed II wojną światową, plac był znany z legendarnego kramu kupieckiego i pięknej fontanny Neptuna, której woda tryskała z pysków czterech delfinów.