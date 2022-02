Pierwszy taki sklep na Dolnym Śląsku. Kupując można też oddać używane ubrania

To pomysł w duchu slow fashion, który umożliwia nie tylko robić zakupy, ale także oddawać ubrania na cele charytatywne. Unikalna formuła butiku jest efektem współpracy Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela Wroclavii oraz marki UbraniaDoOddania.pl, która od kilku lat promuje cyrkularną modę, dodatkowo łącząc to z aspektem charytatywnym.

Jak to działa?

Każdy kilogram oddanych przez darczyńców ubrań, to jedna złotówka dla potrzebujących. W ciągu trzech lat Ubrania Do Oddania przekazało przeszło 750 tys. zł do 150 organizacji i uratowały przed zmarnowaniem 750 ton niepotrzebnych ubrań. Pomysłodawczynią i współzałożycielką marki jest Zosia Zochniak, która w 2021 roku została uznana jedną z najbardziej wpływowych kobiet Forbesa.