Pierwsza autonomiczna Żappka we Wrocławiu przygotowuje się do otwarcia [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Pierwsza we Wrocławiu Żappka otworzy się w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 34. Początkowo będzie można w niej kupić około 300 różnych produktów Magdalena Pasiewicz/ Polska Press Zobacz galerię (8 zdjęć)

Nowoczesny sklep sieci handlowej Żabka otwiera się we Wrocławiu! Aplikacja otworzy nam drzwi do sklepu i policzy produkty. Jak to ma działać? O szczegółach przeczytacie poniżej.