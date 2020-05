Pędził swoim BMW 228 kilometrów na godzinę. Jaki mandat dostał?

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali pirata drogowego, który jechał drogą ekspresową S8, z prędkością o 108 km/h większą niż dozwolona w tym miejscu. Kierujący osobowym BMW, na ograniczeniu prędkości do 120 km/h jechał aż 228 km/h. Policjanci na dynamicznie przemieszczającego się kierującego, nałożyli mandat karany w wysokości 500 złotych, a do jego konta dopisanych zostało 10 punktów karnych.

Mundurowi z drogówki patrolując drogę ekspresową S8, zwrócili uwagę na kierującego poruszającego się znacznie szybciej niż dozwolone w tym miejscu 120 km/h. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu nieoznakowanego radiowozu i zainstalowanych w nim urządzeń, dokonali pomiaru prędkości i ku ich zdziwieniu 32-latek jechał swoim BMW, aż 228 km/h.

Mężczyzna przekroczył o 108 km/h dopuszczalną w tym miejscu prędkość. Policjanci postanowili jak najszybciej przerwać tę niebezpieczną jazdę, nie dopuszczając być może do kolejnej tragedii na drodze.

źródło: wrocławska policja