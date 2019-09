Parada Krasnoludków przeszła przez Wrocław. Zobaczcie zdjęcia!

ZAGADKA TYGODNIA. Odkrywamy Wrocław! Polecają Mistrz Zagadek i Wroclaw.Naszemiasto.pl

Ile razy przechodziłeś przez wrocławski Rynek i zastanowiłeś się, ile na nim krasnoludków? Myślałeś kiedyś o tym, co skrywa Nadodrze? Razem z Piotrem Kalsztynem z bloga Mistrz Zagadek zapraszamy Was do odkrywania Wrocławia na nowo. Co tydzień kolejna fotograficzna zagadka. A dla ...