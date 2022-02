Para kradła auta z wrocławskich salonów samochodowych. Oto, jak wpadli

"Policjanci w ciągu kilku minut ujawnili szereg naruszeń prawa. Ustalili, że kierujący fiatem nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i zjechał z jezdni, wpadając do rowu. Powodem tych niebezpiecznych manewrów na drodze był najpewniej krążący w organizmie mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad promil tej substancji. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach wykazało, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i jest on poszukiwany przez jeden z wrocławskich komisariatów. Sytuacja miała się identycznie jeżeli chodzi o 22-letnią pasażerkę pojazdu, która także była poszukiwana" - informuje sierż. szt. Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.